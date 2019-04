Man valt van driehoog na woningoverval Dalsteindreef

De agenten troffen de man aan op straat. Hij was niet aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is nog onduidelijk hoe het slachtoffer er aan toe is. In de woning werd nog een man gevonden met een steekwond.



Volgens de politie zijn er meerdere daders op de vlucht geslagen. Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. De politie doet onderzoek naar het ongeval.