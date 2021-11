Man trekt mes vanwege ruzie om mondkapje in koffiezaak op Javaplein in Oost

Beeld Joris van Gennip

Een klant van de koffiezaak wilde zich niet houden aan de verplichting tot het dragen van een mondkapje. Daarop werd hij aangesproken door het personeel, wat uitmondde in een felle discussie.

Toen de man niet wilde luisteren, hebben ook andere klanten van de koffiezaak hem aangesproken op zijn gedrag. Op een gegeven moment ontstond er een worsteling tussen verschillende personen, vertelt een woordvoerder van de politie. De man die weigerde een mondkapje te dragen, dreigde daarbij met een mes. Er is niemand gewond geraakt. Na de worsteling is de man weggerend uit de koffiezaak.

De politie kwam in eerste instantie ter plaatse vanwege een melding van een overval, maar bij aankomst werd duidelijk dat er iets anders was voorgevallen. Er is een burgernetmelding uitgestuurd om de man op te sporen, maar hij is nog niet gevonden. De politie wist nog niet te zeggen of er aangifte is gedaan tegen de man.