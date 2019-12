Man stal drie miljoen euro van zijn 95-jarige moeder

Niet de in peervorm geslepen diamant in kwestie. Beeld Pexels

Het gaat om Ronald Gans (1957) en zijn ex-vrouw Rita. Gans was eigenaar van modeketen Gako. In 1997 moest hij de stekker uit het familiebedrijf trekken. In 214 opende hij maatpakkenwinkel The TailorMates op de Zuidas, die in 2018 wederom failliet ging. Over de faillissementen schreef hij het boek Had ik maar naar mijn vrouw geluisterd.

De bewindvoerder van de demente Gans-Vischjager had een zaak aangespannen tegen Ronald en Rita. Hij vond verschillende verdachte overboekingen, geldopnames en uitgaves in de boekhouding van de vrouw. In totaal war het een bedrag van meer dan drie miljoen euro.

Daarnaast moet Rita ook een platina ring met in peervorm geslepen diamant en een hanger teruggeven. Doen ze dat niet, dan moeten ze een dwangsom betalen van 10.000 euro per week met een maximum van een half miljoen euro.

Ronald Gans was bij een eerdere zitting aanwezig, maar verdedigde zich niet formeel. Volgens de bewindvoerder van de 95-jarige Amstelveense vertraagden hij en zijn ex-vrouw de rechtszaak opzettelijk, in de hoop dat hun (ex-schoon)moeder zou sterven voor de zaak werd afgerond. Om dat te voorkomen heeft de rechter nu een snelle mondelinge uitspraak gedaan.

