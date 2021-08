Man springt tussen ruziënd tweetal en wordt met mes gestoken in Zuid

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Het slachtoffer sprong tussen een man en een vrouw in, toen hun ruzie gewelddadig werd. “Van welke kant dat geweld kwam, weten we nog niet,” meldt een politiewoordvoerder. Ook is onbekend wat de relatie tussen de drie personen is.

De man die bij de ruzie betrokken was, wordt ervan verdacht het slachtoffer gestoken te hebben. Hij is er na de steekpartij vandoor gegaan. Zijn signalement is onbekend. De vrouw bleef bij het incident ongedeerd, aldus de woordvoerder.