Man springt in West van 3-hoog en landt op valkussen

Bij de politie kwam een melding binnen dat een man in een woning in de Karel Doormanstraat een andere man mogelijk onder druk zou zetten. Bij aankomst werd het de politie al snel duidelijk dat één van hen naar beneden dreigde te springen.



Daarop werden een onderhandelaar en de brandweer met sprongredder, een valkussen, ingezet.



Abseilend

De mannen waren mogelijk onder invloed van alcohol en wilden niet meewerken, zegt de politie. Om toch bij de man op het balkon te komen, verplaatste een lid van het arrestatieteam zich abseilend van het dak naar het balkon.



Daar nam de man 'een soort snoekduik naar buiten' waarop een worsteling ontstond in de lucht, hangend aan de abseillijn. De man worstelde zich los en kwam terecht op het valkussen dat door de brandweer was klaargezet.



Beneden is de man aangehouden en na controle door ambulancepersoneel is hij overgebracht naar een cel.



Wat zich precies heeft afgespeeld voordat de politie ter plaatse was, wordt nog onderzocht.