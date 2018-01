Man sloopt met baksteen beveiligingscamera's in Zuid

De politie heeft beelden van de bewuste nacht vrijgegeven in het opsporingsprogramma van AT5, in de hoop de man op te sporen. De vernieler droeg een sporttas en had een sjaaltje om.



De vandaal sloeg eerst toe bij een hospice aan de Amstelveenseweg. Op de beelden is te zien hoe de man naar de camera toeslentert en vervolgens met een baksteen de veiligheidsapparatuur meerdere malen ramt. Als de camera na al het geweld toch blijft hangen, pakt de man iets wat lijkt op gereedschap uit zijn tas, waarmee hij de camera uitschakelt.



Agressie

Daarna moet de andere camera van de hospice eraan geloven. Na wat agressieve stoten tegen de apparatuur gaat ook deze op zwart. Dat de man het niet op de hospice maar op de camera's zelf heeft gemunt, blijkt als hij even later op beelden van een camera in de Van der Boechorststraat verschijnt. De baksteen laat hij deze keer achterwegen, maar ook hier maakt hij de camera kapot.



Waarom

De politie tast in het duister, zegt woordvoerder Leo Dortland. "We gaan ervan uit dat hij de camera's bewust wilde stelen of vernielen. Maar als je acht keer op een camera slaat, dan doet hij het niet meer."



De man heeft mogelijk nog meerdere camera's vernield. De politie verzoekt bewoners om aangifte te doen als hun camera is verdwenen of vernield.