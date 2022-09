Man slaat barkeeper hersenschudding nadat hem toiletbezoek werd geweigerd

De verdachte van de mishandeling. Beeld Politie Amsterdam

De horecamedewerker weigerde het verzoek van de man om achter de bar diens handen te mogen wassen en naar het toilet te gaan. Dat is alleen bedoeld voor betalende klanten. De medewerker kreeg daarop een stapel servetten naar zich toe geworpen. Toen de medewerker de man vervolgens zei dat hij de zaak moest verlaten en hem wilde begeleiden, werd hij uitgescholden en kreeg hij vervolgens drie rake klappen in het gezicht. De verdachte verliet de zaak en verdween spoorloos.

Na de mishandeling voelde de medewerker zich niet goed. Na een bezoek aan het ziekenhuis bleek het slachtoffer een hersenschudding te hebben opgelopen.

De politie heeft na onderzoek nog geen verdachte in het vizier en komt daarom woensdag met herkenbare beelden naar buiten met het doel informatie te bemachtigen die leidt naar de verdachte. “Dit is een zware mishandeling,” zegt een politiewoordvoerder. “Van een hersenschudding heb je over het algemeen langer last.”

Een uiterst agressieve reactie op de boodschap dat alleen klanten van een restaurant aan het Damrak gebruik mogen maken van het toilet: deze verdachte sloeg de barkeeper die hem dit vertelde hard in zijn gezicht en bezorgde hem zo een hersenschudding. Alle info is welkom! pic.twitter.com/k2wovDB7WS — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 14 september 2022

