Man slaapt roes (bijna) uit op vluchtstrook snelweg

Man ligt op de vluchtstrook. Beeld Politie Amsterdam.

De man besloot in de nacht van vrijdag op zaterdag de kortste route richting zijn huis in Zuidoost te kiezen: de snelweg. Makkelijker bedacht dan gedaan, zo bleek. De man, die in redelijk beschonken toestand verkeerde, kon zijn huis niet vinden.

Hij besloot op de vluchtstrook even zijn ogen dicht te doen en zo te wachten op het ochtendlicht om dan zijn weg te vervolgen. Dat was buiten de agenten gerekend die hem aantroffen. De man is aangehouden voor openbare dronkenschap.