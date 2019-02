Man schuldig aan besmeuren vrouwen met poep

Hij moet zich psychisch laten behandelen onder toezicht van de reclassering.



Doet hij dat niet, dan moet hij twee maanden de cel in. Ook legde de rechtbank hem een taakstraf op van 150 uur en een locatieverbod van een jaar in en nabij openbare parken in Amsterdam.



Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder een taakstraf van 240 uur en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het geval B. geen hulp zou zoeken.



B. heeft volgens de rechtbank in de periode van augustus 2017 tot april 2018 in het Vondelpark vrouwen van achteren aangevallen en poep in hun gezicht gesmeerd.



De uitwerpselen kwamen bij enkele slachtoffers in de mond, ogen en neus terecht. Een van hen was een 14-jarig meisje.