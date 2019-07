Man scheurt met zwaailichten naar ‘zieke hond’

De Coentunnel. Beeld ANP

De man had haast, want hij was op weg ‘naar zijn zieke hond’, meldt de politie op Twitter. De zwaailichten zijn in beslag genomen. Ook krijgt de man een boete, waarvan het Openbaar Ministerie de hoogte zal bepalen.

Het is in Nederland voor burgers verboden om een zwaailicht of sirene op de auto te plaatsen. Het gebruik van blauwe zwaailichten, die de aangehouden bestuurder op zijn auto had, is voorbehouden aan hulpdiensten.

De zwaailichten zijn wel gewoon op internet te koop. Voor zo’n 50 euro heb je een ‘heldere zwaailamp’, waarmee ‘je in ieder geval opvalt’.

Er zijn geen exacte cijfers over het onwettig gebruik van zwaailichten. Volgens een woordvoerder van de politie komt het ‘gelukkig niet heel vaak voor’ dat burgers zomaar een zwaailicht op hun auto zetten.