Nieuws

Man rijdt 148 km/u waar hij 70 mag, verliest rijbewijs

Haastige spoed is zelden goed. Dat bleek donderdagavond nog maar eens op de Gooiseweg in Zuidoost. Daar hield de politie een man aan die 148 km/u reed waar de toegestane maximumsnelheid 70 is. Zijn auto en rijbewijs is hij voorlopig kwijt.