Man richt ‘vuurwapen’ vanuit busje op auto’s op A4, blijkt fles wodka te zijn

Het ‘vuurwapen’ bleek wodka te bevatten. Beeld Politie Amsterdam

De politie kreeg rond 18.15 uur verschillende meldingen over een bedreiging met een vuurwapen vanuit een busje. Een van de meerdere inzittenden had een lang vuurwapen in zijn hand en richtte dat op ingehaalde auto’s. Agenten kregen het voertuig in het vizier, dat op de Pieter Braaijweg – een bedrijventerrein ten westen van Duivendrecht – tot stilstand kwam.

Daar bleek het ‘vuurwapen’ een fles wodka te zijn in de vorm van een automatisch vuurwapen. Alleen de persoon die de fles op mensen had gericht, een 22-jarige man uit Nieuw-Vennep, moest mee naar het politiebureau.

Niemand raakte gewond, ‘maar het had ook anders kunnen uitpakken’, schrijft de politie, die de wapens heeft getrokken bij de aanhouding. ‘Op afstand is een nepvuurwapen, of in dit geval een fles drank in de vorm van een vuurwapen, niet van echt te onderscheiden en kunnen er onnodig slachtoffers vallen.’

Tijdens de aanhouding van de verdachten is een aantal onschuldige omstanders ook onbedoeld in de vuurlinie van de agenten terechtgekomen. Met hen is een ‘goed gesprek’ gevoerd en zij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen, aldus de politie: ‘De impact op omstanders en de melders op wie het zogenaamde wapen gericht is, is groot. Laat dit soort ‘wapens’ dan ook altijd thuis!’

Bij de aanhouding trokken agenten hun dienstwapen. Beeld ANP / ANP XTRA

