Man redt bewusteloze Amsterdammer uit de gracht

De Kromme Waal in Amsterdam Centrum. Beeld Shutterstock

Rond middernacht hoorde Duursma een plons in de gracht voor zijn huis aan de Kromme Waal in het centrum. Toen hij uit het raam keek zag hij enkele buurtbewoners naar de kade lopen. “Ik vermoedde dat iemand in het water was gevallen maar er zelf wel weer uit zou klauteren,” zegt Duursma.

Maar dat gebeurde niet. Toen Duursma een buurman met een bezem in de weer zag, besloot hij naar buiten te gaan.

Eenmaal buiten vertelden buurtbewoners wat er was gebeurd: een beschonken man was slingerend het water in gewaggeld. Nu lag hij tussen twee woonboten in, weggedreven van de kant. “Alleen de bovenkant van zijn hoofd was zichtbaar,” zegt Duursma, “zonder enige beweging. ‘Dit gaat niet goed!’ riep iemand uit één van de woonboten.”

Hierop deed Duursma zijn broek en schoenen uit. “Ik heb mij voorzichtig langs de kant laten zakken. Mijn moeders woorden galmden door mijn hoofd: nóóit ergens induiken zonder te weten hoe diep het is.”

Politie en ambulance

Duursma zwom naar de man, greep hem vast en bracht hem naar de hoek van de woonboot. De rand bleek te hoog om er uit te kunnen klimmen. Samen met de twee bewoners van de boot hield Duursma de nog altijd bewusteloze buurtbewoner omhoog. “Hij was te zwaar om uit het water te tillen. Ik hield mijn knie onder zijn billen en probeerde hem zo goed als kon boven water te houden.”

Na ongeveer vijf minuten kwam de politie. “Een agente trok hem in één ruk uit het water.” Snel was ook ambulancepersoneel ter plaatse. “Zij hebben hem bij bewustzijn gebracht. Uiteindelijk wankelde hij straalbezopen de ambulance in.”

Sindsdien heeft Duursma niets meer gehoord. Wel kreeg hij een compliment van de politie: “De agenten zeiden dat ik zijn leven heb gered. Als hij kopje onder was gegaan, zou hij niet makkelijk te vinden zijn geweest.”