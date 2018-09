Man randt meerdere vrouwen aan in winkel in Noord

Op de beelden, die donderdag zijn vrijgegeven bij Bureau 020 van AT5, is duidelijk te zien hoe de verdachte op verschillende momenten het achterwerk van de vrouwen aanraakt. Daar blijft het niet bij: hij filmt ook een vrouw onder haar rok.



De meeste vrouwen hebben het niet in de gaten, omdat de man doet net alsof hij de producten in de schappen aan het bekijken is.



Verbazing

Politiewoorder Esther Izaks zegt de beelden met verbazing te hebben bekeken. "Deze man lijkt er werk van te maken om vrouwen zo subtiel mogelijk te betasten. Ook al hebben ze niets door: dit is aanranding."



Ze roept vrouwen die zich in de beelden herkennen op om zich bij de politie te melden. Het is niet uitgesloten dat de man vaker heeft toegeslagen.



Twee weken

De politie zoekt naar een man tussen de 30 en 35 jaar met een lichtgetinte huid en zwart haar. Hij heeft zware wenkbrauwen en een stoppelbaard. De verdachte is ongeveer 1.80 meter lang en heeft een normaal postuur.



De beelden van de verdachte zijn nu nog geblurd. Hij krijgt twee weken om zich te melden. Meldt hij zich niet, dan wordt hij alsnog herkenbaar in beeld gebracht.