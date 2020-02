Man raakt Maserati en Rolex kwijt na controle van politie

Beeld ANP

Een 36-jarige man uit Italië met de Nederlandse nationaliteit en een 34-jarige man uit Ede werden bij diverse grenswisselkantoren gezien door de politie. Daar probeerden de mannen grote geldbedragen om te wisselen, iets dat vaak duidt op witwassen. Het geld blijft zo uit zicht bij reguliere banken.

Bij controle door de politie bleken de mannen in totaal meer dan 9000 euro bij zich te hebben. Ook bleek dat er naar de 34-jarige man een strafrechtelijk onderzoek loopt en in verband met dit onderzoek beslag kan worden gelegd op zijn bezittingen.

De Maserati waarin hij reed en zijn Rolex werden hierop direct in beslag genomen. Als de rechter uitspraak heeft gedaan in de zaak en de verdachte onschuldig wordt bevonden, krijgt hij zijn bezittingen terug. Mocht hij schuldig worden bevonden, dan kan de eventuele schadevergoeding of boete die hieruit voortvloeit met de verkoop van deze bezittingen afbetaald worden.