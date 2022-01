Man raakt lichtgewond tijdens steekincident op de Meteorenweg

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer liep rond 04.00 uur met drie vrienden – twee vrouwen en een man, alle drie ook twintigers – over straat. Een man in een auto zou de twee vrouwen een lift aangeboden hebben waarop een discussie ontstond tussen de vier vrienden, die allemaal uit Amsterdam en omgeving komen, en de bestuurder.

De dader zou uit zijn auto zijn gestapt waarop hij een van de mannen met een mes bedreigde. Het slachtoffer werd in zijn gezicht geraakt met het steekwapen. Hij had geen medische hulp nodig. De bestuurder is na de ruzie weer in zijn auto gestapt en doorgereden. De politie is op zoek naar de dader.