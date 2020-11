Man raakt gewond bij explosie in Staatsliedenbuurt

De politie vermoedt dat de verdachte de explosie heeft laten ontploffen wegens problemen in de 'relationele sfeer'. Beeld Politie.nl

Rond 4.00 uur ’s ochtends waarschuwden buurtbewoners de politie, nadat zij wakker waren geschrokken van een harde knal. Agenten troffen bij aankomst slechts een bloedspoor aan, dat uiteindelijk leidde naar een ziekenhuis.

In het ziekenhuis werd de 18-jarige jongen behandeld, een 22-jarige Rotterdammer zat in de wachtkamer. Die laatste is gearresteerd, zijn rol is vooralsnog onduidelijk.

Wat er precies is gebeurd moet nog blijken, maar de politie vermoedt dat de gewonde jongen zelf een explosief heeft laten ontploffen vanwege een conflict ‘in de relationele sfeer’. De ramen van een woning raakten beschadigd bij het incident.