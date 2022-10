Man probeert bij Vondelpark drie mensen te verwonden met een mes

Beeld ANP / Michel van Bergen

Even na 07.00 uur kwam de man het Vondelpark uitgestormd met een mes in zijn hand. Hij probeerde op drie personen in te steken die daar toevallig liepen. De drie wisten zich te verweren en konden de man verjagen. Ze raakten daarbij niet gewond.

De politie heeft de verdachte even later in de buurt aangehouden. Hij was gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis. Of de verdachte gewond is geraakt bij de schermutseling met de drie slachtoffers weet de politie niet. Bij zijn aanhouding verzette hij zich niet.

Of de man verward was, kon de politie nog niet zeggen.

Luister naar onze podcast Amsterdam wereldstad: