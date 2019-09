Man overvalt brillenzaak op Koningsplein met mes

Beeld ANP

Rond 12.30 kwam de man de winkel in en bedreigde het personeel met een mes, waarna hij een aantal spullen buitmaakte. Om welke spullen het precies gaat en wat de waarde hiervan is, moet later uit de aangifte blijken. De politie meldt dat de dader er vervolgens te voet vandoor is gegaan in de richting van de Herengracht.

Er is een Burgernetmelding uitgegaan waarbij gezocht wordt naar een man met donker haar van circa 1,70 meter lang. Hij draagt een zwart sportjack en zwarte sneakers van het merk Nike.