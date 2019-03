Man overvallen in Tollenstraat na aanbieden camera op internet

De man had in de Tollenstraat afgesproken met een potentiële koper die geïnteresseerd was in de spiegelreflexcamera die hij online had aangeboden.



De koper kwam bij hem in de auto zitten en kreeg de camera overhandigd. Daarna greep hij niet naar zijn portemonnee om te betalen, maar richtte een vuurwapen op het slachtoffer. Vervolgens ging hij er vandoor met de camera.



Getuigen

De politie zoekt getuigen van de straatroof. De verdachte is een lichtgetinte man tussen de 23 en 25 jaar oud met een smal postuur. Ook zijn gezicht is smal, met een wijnvlek of litteken op het jukbeen van een van zijn wangen. Hij heeft halflang krullend haar en is ongeveer 1.70 meter lang. Hij droeg een grijze trainingsbroek en grijs trainingsvest.



De politie waarschuwt tevens om alert te zijn wanneer je iets online verkoopt. Ze adviseren om op een openbare plek af te spreken met veel mensen en camera's.