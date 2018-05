Man overleden na val hijskraan NDSM-werf

Op de eerste verdieping van de oude hijskraan was een feest aan de gang van evenementenorganisatoren Crossing Wires en Mood.



"Ik was zelf al naar huis toen het gebeurde," vertelt Frederique Van Waning van Crossing Wires. "Het feest zou eigenlijk doorgaan tot in de ochtend, maar werd afgebroken rond 03.00 uur, toen het gebeurde. De aanwezigen zijn toen nog tot 08.00 uur in de ochtend gebleven voor het politieonderzoek. Daarna mochten ze naar huis."



Ondanks de kleinschalige opzet van het feest - Van Waning gokt dat er zo'n zestig mensen aanwezig waren en nog minder ten tijde van de val - is de overleden man niet bij haar bekend. "Niemand die ik heb gesproken kende hem."



Volgens AT5 was er vlak voor de valpartij een ruzie gaande, dit kunnen Van Waning noch de politie bevestigen. Van Waning: "De recherche is een groot onderzoek gestart en kijkt of er sprake is van opzet of een ongeluk, meer weten wij ook nog niet."