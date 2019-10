Man overleden na schietincident in Duivendrecht

Aan de Buitensingel in Duivendrecht heeft dinsdagmiddag rond 17.30 uur een schietincident plaatsgevonden. Hierbij is een ernstig gewonde man in een auto aangetroffen. Hij is aan zijn verwondingen overleden.



In Duivendrecht is een man overleden aan zijn verwondingen na een schietincident. Beeld Getty Images

Om 17.24 kwamen de eerste meldingen binnen vanuit brandweer en politie. Er bleek een man te zijn aangetroffen die met een schotwond in een auto zat. Hulpdiensten waren snel ter plaatse om een reanimatie uit te voeren, maar dit heeft niet mogen baten.

“We doen ter plaatse onderzoek om vast te stellen wat er precies is gebeurd en doen een dringend beroep op getuigen die mogelijk iets hebben gezien om zich bij ons te melden,” aldus een woordvoerder van de politie. Alle opties worden momenteel opengehouden, van een misdrijf tot een zelfdoding.