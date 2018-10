Man opgepakt voor reeks overvallen tankstations

De verdachte, een 63-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, pleegde in anderhalve week zes overvallen. De eerste op vrijdag 28 september in de IJdoornlaan in Landsmeer. Een medewerker van het tankstation werd hierbij bedreigd met een vuurwapen en moest de kassa openen.



Twee dagen later was het weer raak. Dit keer bij een tankstation op de Gooiseweg in Zuidoost. De politie vermoedde toen al dat het om dezelfde dader ging, omdat de overvallen bijna identiek aan elkaar waren.



Volgende reeks

Het is een kleine week stil rondom de dader, maar op vrijdag 6 oktober sloeg hij weer toe bij een tankstation op de Laarderhoogtweg in Zuidoost.



Die maandag erop probeerde hij een tankstation in Buikslotermeer te overvallen, maar dat mislukte. Op basis van getuigenverklaringen had de politie een sterk vermoeden dat het nog steeds om dezelfde dader ging.



De overvaller was nog niet klaar die maandag. Hij probeerde het tankstation op de Laarderhoogtweg te overvallen, die hij 6 oktober ook al beroofde. Ditmaal mislukte het.



Politiehelikopter

De politie besloot via Burgernetactie de hulp in te roepen van mensen die in de omgeving van de Laarderhoogtweg wonen. Ook zetten ze een politiehelikopter in. De klopjacht was in volle gang toen weer een melding binnenkwam, dit keer bij een tankstation op de Europaweg in Haarlem.



Een politieman daar zag de verdachte vluchten in een auto en wist hem aan te houden. Hij werd overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Op donderdag wordt de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris.