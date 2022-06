Man opgepakt voor langdurige aanranding in trein tussen Amsterdam en Alkmaar

Waarom er gedurende veertig minuten geen conducteur is langsgelopen, wist de NS niet te melden. Beeld Joris van Gennip

De 19-jarige vrouw werd 23 mei gedurende veertig minuten aangerand in een verder lege coupé in de trein van Amsterdam Centraal naar Alkmaar. Nadat de vrouw was ingestapt, kwam er direct een man tegen haar aan zitten en betastte haar. Pas bij aankomst op station Alkmaar kon zij alarm slaan. Daar werd het slachtoffer opgevangen door de veiligheidsdienst van de NS.

Opheldering

De zedenpolitie heeft met behulp van camerabeelden van het incident en in samenwerking met de NS de man opgespoord. De verdachte is gehoord en weer op vrije voeten gesteld. Daartoe heeft de officier van justitie van het OM Noord-Holland besloten. In het algemeen wordt daartoe besloten als er niet genoeg gronden zijn om de verdachte vast te houden of voor te geleiden. Hij blijft wel verdachte in de zaak terwijl het onderzoek loopt. Het slachtoffer is op de hoogte gesteld van de aanhouding en het verloop van het onderzoek.

Waarom er gedurende veertig minuten geen conducteur is langsgelopen, wist de NS destijds niet te melden. Reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV heeft de NS om opheldering gevraagd.

Na de aanranding wees de politie op een speciaal telefoonnummer (06-13181318) van de NS waar onveilige situaties in de trein kunnen worden gemeld. Bij noodsituaties moet direct 112 worden gebeld.