Man opgepakt na wegtrekken regenboogvlag Nieuwendijk

Bij het wegtrekken van de vlag vernielde de man een vlaggenhouder, bevestigt een woordvoerder van de politie na berichtgeving van AT5.

De incidenten rond regenboogvlaggen in de stad stapelen zich de laatste weken op. Begin september werden bij twee woningen aan de Leeuwensdalerweg in Bos en Lommer ruiten ingegooid, vermoedelijk vanwege regenboogvlaggen. Eind augustus werd een brand in een flat aan de Krelis Louwenstraat zeer waarschijnlijk aangestoken vanwege de regenboogvlaggen in en rond het gebouw.