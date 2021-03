Man opgepakt na afsteken vuurwerk in woning Johan Jongkindstraat

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Bij het incident vielen geen gewonden. Ook is er geen schade aan omliggende woningen.

Volgens de politie maakten meerdere buren melding van een ‘explosie’. Bij aankomst werd vuurwerkpapier gevonden. De man, die alleen was in de woning, liep rond met een mes. Hij is aangehouden.

Waarom de man zo uit z’n plaat ging is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek naar het incident.