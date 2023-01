Man op klaarlichte dag bedreigd en van duur horloge beroofd in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De man liep rond 16.30 uur naar zijn geparkeerde auto toen hij werd aangesproken door de verdachte. Die eiste dat hij zijn horloge, een ‘exclusief’ exemplaar, aan hem zou geven. Hierbij pakte de verdachte het slachtoffer volgens de politie ‘krachtig beet’ en zette hij een vuurwapen op zijn hoofd.

Nadat het slachtoffer zijn horloge had afgestaan, rende de verdachte richting de slagboom van de parkeerplaats. Volgens het slachtoffer sloeg hij daarna rechtsaf. Daarna is hij hem uit het oog verloren. De politie heeft de verdachte nog niet op beeld en roept mensen die in de buurt wonen of werken op om beelden van beveiligingscamera's en dashcams te bekijken.

Rolexrovers

In toenemende mate lijken criminelen zich te richten op prijzige horloges. De afgelopen jaren zijn er veelvuldig gewelddadige bendes actief geweest in en rond Amsterdam. Afgelopen juli kreeg een Haagse ondernemer een pistool op zijn hoofd in een poging om zijn ‘klokje’ te stelen. Een 50-jarige accountant uit Purmerend werd in september door twee gewapende jongens beroofd van zijn Rolexhorloge. Voor deze man was het al de tweede keer dat hij werd beroofd van zijn dure horloge.