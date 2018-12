Man op IJburg beroofd na 'ik ben thuis-selfie'

De man stond in de nacht van 12 op 13 oktober rond 4.00 uur voor zijn voordeur in de Ben van Meerendonkstraat op IJburg en wilde iemand met een foto van zichzelf voor zijn huis laten weten dat hij thuis was. Kort daarna ging het alsnog mis, is te zien op camerabeelden uitgezonden in Bureau 020 van AT5.



Te zien is hoe twee mannen op hem af komen, hem bij de keel grijpen en in een hoek tegen de muur duwen. Daar werd hij geslagen en beroofd van zijn sieraden, horloge en telefoon.



Donkere jas

De mannen vluchtten vervolgens in de richting van de Fritz Dietrich Kahlenbergstraat. De politie is op zoek naar het tweetal.



De ene man was lichtgetint met een normaal postuur, ongeveer 1.80 meter lang en tussen de 25 en 30 jaar oud. De tweede man was lichtgetint of wit, en van dezelfde leeftijd, lengte en postuur als de ander. Hij droeg een donkere jas.