Man ontkomt met buit na winkeloverval op Osdorpplein in Nieuw-West

Mensen staan aangeslagen voor de winkel en worden gehoord door de politie voor een verklaring. Beeld Michel van Bergen

Even voor 11.30 uur kwam de man de winkel binnen. Hij bedreigde direct het personeel met een mes en vluchtte met buit, waaronder geld, de winkel uit.

De politie heeft na de overval in de omgeving gezocht naar de man, die in het zwart gekleed was en een zwart mondkapje droeg, maar zonder resultaat. De recherche onderzoekt de zaak.

Er raakte bij de overval niemand gewond.