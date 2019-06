Man neergestoken op Damrak na ruzie

Beeld ANP

Rond kwart over zes zondagochtend kreeg de politie melding van het steekincident, waarop de politie op het Damrak een gewonde man aantrof. Het slachtoffer was aanspreekbaar, maar is wel overgebracht naar het ziekenhuis.

Het steekincident is mogelijk voorafgegaan door een ruzie, waarbij meerdere personen waren betrokken. De daders, van wie één mogelijk heeft gestoken, zijn gevlucht en worden nog door de politie gezocht.

De politie voert ter plaatse een sporenonderzoek uit.