Man neergestoken na concert in Q-Factory in Oost

Een man is vrijdagavond neergestoken na een concert in de Q-Factory op het Atlantisplein in Oost. Volgens de politie had de steekwond ‘fatale gevolgen’ kunnen hebben voor het 29-jarige slachtoffer, maar kwam hij er relatief goed vanaf. De dader is nog spoorloos.