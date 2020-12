Man neergestoken in supermarkt Watergraafsmeer, politie zoekt verdachte

De supermarkt is afgezet en er zijn veel hulpdiensten aanwezig. Beeld Marc Kruyswijk

Het incident vond plaats in de Helmholtzstraat. De politie is nog op zoek naar de verdachte en kan nog niets zeggen over een mogelijk motief. Naast politieauto’s en motoragenten is ook een traumahelikopter ingezet. De politie heeft een signalement uitgestuurd: een witte man met grijze trainingsbroek en witte hoodie.

Volgens omstanders is het slachtoffer een jonge man en een medewerker van de supermarkt, die in zijn nek is gestoken door iemand die geen mondkapje wilde dragen. De politie heeft echter niet de indruk dat het steekincident daarmee te maken had - de verdachte droeg namelijk wél een mondkapje.

Een collega van het slachtoffer zegt dat het allemaal heel snel ging. “Ik had niet eens door dat er was gestoken, ik dacht dat er alleen maar ruzie was. Maar ineens zag ik allemaal bloed. Toen ben ik weggerend.”