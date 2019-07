Man neergestoken in de Pretoriusstraat in Oost

De Pretoriusstraat in Oost. Beeld Ruud van Zwet

Het slachtoffer is niet zwaargewond, maar is wel voor controle naar het ziekenhuis gebracht, meldt een woordvoerder van de politie. Volgens AT5 zou het gaan om de eigenaar van een buurtsupermarkt in de straat.

De dader is inmiddels aangehouden. De motor waarop hij reed is door de politie in beslag genomen.

De politie kon nog weinig zeggen over de toedracht van het incident, maar is een onderzoek gestart.