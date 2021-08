Man neergestoken bij grote vechtpartij Warmoesstraat

Beeld ANP XTRA

Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding binnen. Toen de agenten ter plaatse kwamen ‘vloog iedereen meteen weg', aldus een politiewoordvoerder. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. Er is niemand aangehouden.

Het slachtoffer was niet in levensgevaar. De man kon nog lopen en stapte zelf in de ambulance, meldt de woordvoerder. Hij is daarna naar het ziekenhuis overgebracht.