Man neergeschoten in Nieuw-West, drie verdachten aangehouden

Beeld Davey Baas

De melding van de schietpartij kwam rond 17.30 uur binnen bij de meldkamer van de politie. Meerdere ambulances en een traumahelikopter rukten uit om het slachtoffer medisch bij te staan. Volgens een woordvoerder van de politie is de man ‘aanspreekbaar’ naar het ziekenhuis gebracht.

Een getuige zegt dat er een man richting het slachtoffer rende en dat hij daarna vier of vijf schoten hoorde. Aan de telefoon zou het slachtoffer daarna gezegd hebben dat hij zijn kinderen kwam opzoeken en dat hij in zijn been geschoten was.

Een andere getuige bevestigt dat en zegt dat het om een ruzie in de relationele sfeer gaat. Het slachtoffer zou 's middags al zijn kinderen hebben willen opzoeken bij zijn ex en toen liep het dermate uit de hand dat de politie langs moest komen. Toch kwam hij aan het eind van de middag nog een keer terug, ‘omdat hij graag zijn kinderen wilde zien’. “Toen is er op straat geschoten,” zegt de getuige, die na de schietpartij twee mensen geboeid uit het huis afgevoerd zag worden.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat er aanhoudingen zijn verricht, drie stuks in totaal. Dat het om een ruzie in de relationele sfeer gaat, kan de woordvoerder nog niet bevestigen. “Maar het is wel een van de scenario’s die we nu onderzoeken.”