Man mishandeld en op het spoor geduwd bij station Bijlmer Arena

Beeld Joris van Gennip

De mishandeling gebeurde omstreeks 21.25 uur. Beelden van het incident gaan rond op sociale media. Daarop is te zien hoe tenminste tien jongens de man belagen. Eén van hen schopt hem onderuit, waarna de anderen hard op hem intrappen terwijl hij op de grond ligt.

Zelfs een kind – dat wil zeggen: iemand die er op de video nog bijzonder jong uitziet – rent op het slachtoffer af en geeft hem een trap. De man wordt vervolgens aan zijn benen naar het spoor gesleurd. Een van de verdachten geeft het slachtoffer vervolgens een duw waarna hij vanaf het perron rolt en op het spoor valt.

Een grote groep mensen heeft het incident van een afstand zien gebeuren, maar niemand lijkt te hebben ingegrepen. Wat er aan de mishandeling vooraf is gegaan, is niet duidelijk.

Volgens een politiewoordvoerder zijn het heftige beelden die van het incident de ronde doen: “Wie het slachtoffer in deze zaak is, staat nog niet vast. Op de beelden is te zien dat iemand in een blauw vest keihard tegen zijn hoofd wordt getrapt, terwijl hij al op de grond lag. Het zou goed zijn dat hij nagekeken wordt door zorgprofessionals.”

De politie roept getuigen van het incident op zich te melden en komt graag in contact met het slachtoffer. Ook roept de politie op de video niet verder op sociale media te verspreiden en beelden van de mishandeling alleen met de politie te delen.