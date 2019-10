Man met schotwond afgezet bij OLVG West

Beeld ANP

Rond kwart voor negen kwam bij de politie een melding binnen van een schietpartij in de Jan Tooropstraat. Het bleek te gaan om een man met een schotwond die was afgezet bij het ziekenhuis in die straat. De man ondergaat een operatie.

Direct erna meldde de politie op zoek te zijn naar een grijze Audi A3 voorzien van een Frans kenteken beginnen met de letters FG. Vermoedelijk is de gewonde man met deze auto afgezet bij het ziekenhuis. Het voertuig is vooralsnog niet gevonden.