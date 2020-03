Man met corona in quarantaine in ‘plastic huisje’ bij brandweerkazerne

De brandweerkazerne in Hoofddorp Beeld Google Street View

Hij zit sinds maandagavond in quarantaine in een soort tiny house. De GGD is op zoek naar een passende locatie voor de man, zegt een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer. Hoe lang dat gaat duren is nog niet bekend.

De gemeente heeft vorige week uit voorzorg twee van deze containerwoningen bij de brandweerkazerne geplaatst. Dit met het oog op patiënten die geen verblijfplaats in Nederland hebben en mogelijk besmet zijn. “Schiphol ligt in onze gemeente, dus die kans is vrij groot.”

Het plastic huisje is voorzien van ramen, een toilet en een douche. Verzorgend personeel voorziet de man van eten en drinken. Als het nodig is kunnen er meer van dit soort isolatiewoningen worden geplaatst.

De man is een van de 38 besmette personen waar het RIVM woensdag melding van maakte. Hij was op doorreis en woont in het buitenland, maar is dus op een Nederlandse opvanglocatie ondergebracht.