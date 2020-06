Man met bijl vliegt agent aan in woning Hoofddorp

Beeld ANP

De politie ging een kijkje nemen bij de woning na een conflictmelding. De agenten hoorden geroep om hulp, maar de deur werd niet opengedaan en het licht was uit. Zij besloten daarop via het raam naar binnen te gaan.

Eenmaal binnen rende een man met een bijl op één van de agenten af. Hij probeerde de agent te verwonden en diens vuurwapen te pakken. De politieman wist dit te voorkomen en de man te overmeesteren. Daarop werd hij gearresteerd.

De recherche doet onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld in de woning. Over wie er verder aanwezig was in de woning en om hulp riep, is nog niets bekend.