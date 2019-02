Man met 24 kilo ketamine aangehouden bij Badhoevedorp

De politie controleerde rond 12 uur in de middag een Ford Focus met een Spaans kenteken. De bestuurder had een geldig Nederlands rijbewijs.



Bij de controle trof de politie in de kofferbak dozen en sealbags aan met poeder. Later bleek het om 24 kilo ketamine te gaan. Zonder voorschrift van de huisarts is deze drugs strafbaar.



De bestuurder is een man van 57 jaar uit Rotterdam. Hij is aangehouden op grond van de Opiumwet en zit momenteel vast.