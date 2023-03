Man loopt zwaar letsel op door aanvaring met fietser bij Ziggo Dome

Beeld ANP / ANP Kippa

Het slachtoffer, een man van 60, bezocht op 18 maart het evenement Holland Zingt Hazes in de concerthal. Rond 22:48 was hij met een klein gezelschap op zoek naar een taxi en stond hij op het fietspad op De Passage nabij de rotonde aan de zijkant van de Ziggo Dome. De man werd voorbijgefietst door een persoon die hem een duw of klap gaf, waardoor het slachtoffer viel.

Vervolgens fietste de dader door in de richting van de Holterbergweg. Het slachtoffer raakte bewusteloos bij zijn val. Toen de man onderzocht werd in het ziekenhuis bleek het dat hij zwaar neurologisch trauma had opgelopen.

Wie de fietser is weet de politie niet. De politie vraagt eventuele getuigen op zich te melden.