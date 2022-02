Man ligt vermoedelijk jarenlang dood in een woning in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

Het lichaam werd deze week ontdekt in een woning aan het Nieuwlandhof. De politie had eerder meldingen gekregen, maar kon de woning niet betreden omdat er niets verdachts te zien was. Omwonenden zeggen tegen stadszender AT5 dat ze ook woningbouwvereniging Stadgenoot meerdere malen hebben gewaarschuwd.

Een buurvrouw sprak de overleden man in het verleden regelmatig, vertelt ze aan AT5. “Wij waren de enige in het hele huis die contact met hem hadden. Want hij sprak geen Nederlands, dus wij praatten Engels met hem. Hij kwam altijd met brieven die hij kreeg van een allerhande aan instanties, die vertaalden wij dan voor hem in het Engels.”

Eenzaamheid

“Die eenzaamheid, dat vind ik het allerergste,” zegt de buurvrouw. “Hoe kan iemand zo eenzaam zijn hier, was er maar eens iemand geweest die kwam buurten om te vragen hoe het met hem was.” Een andere buurtbewoner vraagt zich af hoe de overleden man uit het zicht van de woningcorporatie en de Belastingdienst heeft kunnen blijven. “Ik vind het zo raar dat dit heeft kunnen gebeuren.”

Volgens Stadgenoot zijn er na meldingen meerdere vruchteloze pogingen tot huisbezoek ondernomen. Deze week stond de ontruiming van de woning op het programma, waarna de overleden man is gevonden. ‘Als het zo zou zijn dat deze persoon in eenzaamheid is gestorven, dan vinden wij dit zeer triest,’ aldus Stadgenoot in een reactie.

Over de doodsoorzaak kan een woordvoerder van de Amsterdamse politie niets zeggen. Er wordt niet gedacht aan een misdrijf.