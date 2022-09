Man ligt maanden dood in woning in Gaasperdam

Beeld Joris van Gennip

Het lichaam van de man werd in juni al ontdekt. De politie heeft de vondst van het lichaam echter pas nu bekendgemaakt. Het is onduidelijk wat daar de reden voor is.

Volgens de politie was de man mogelijk al 'twee of drie’ maanden dood toen hij in zijn woning werd gevonden. Uit onderzoek zou blijken dat hij een natuurlijke dood is gestorven. Deze week werd de woning aan het Wethouder de Vriesplantsoen leeggehaald.

Het komt vaker voor dat het overlijden van een persoon lang onopgemerkt blijft. Volgens de GGD worden in de regio Amsterdam-Amstelland, Zaanstad, Waterland en Diemen gemiddeld vijf lichamen per jaar gevonden die twee maanden of langer in een woning liggen. Eens in de tien dagen wordt een persoon gevonden die twee weken of langer geleden overleden is.

Extreme uitschieters zijn er ook. Zo werd in Holendrecht eind 2021 het lichaam ontdekt van David Wireku. Hoewel buren diverse keren bij woningcorporatie en politie aan de bel hadden getrokken, heeft de Amsterdammer van Ghanese afkomst vermoedelijk drie jaar dood in zijn woning gelegen, voordat zijn lichaam werd ontdekt.

De laatste keer dat iemands dood zo lang onopgemerkt bleef was in 2014, toen in de Veeteeltstraat in Betondorp het lichaam werd gevonden van een 67-jarige man die vermoedelijk in 2011 was overleden. De man leidde een teruggetrokken bestaan.

