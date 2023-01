Man krijgt twee jaar cel voor poging tot verkrachting nabij het Spui

De rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg. Beeld ANP

Een 23-jarige vrouw vertrekt in september 2022 rond 23.30 uur uit het NH Hotel in de Spuistraat, waar zijn werkt. Op weg naar de tramhalte loopt ze door de Rozenboomsteeg, tussen het Spui en de Kalverstraat. Op camerabeelden is te zien dat een man op een step haar volgt. Hij is eerder op de avond uit het hotel gezet waar de vrouw werkt.

De man lijkt recht op zijn doel af te gaan. Hij pakt de vrouw van achteren vast en duwt haar tegen een muur. Hij gooit haar even later op de grond en betast haar op verschillende plekken. Het slachtoffer verzet zich hevig en gilt. Gealarmeerde mensen komen de steeg in, waarop de man abrupt stopt en er op zijn step vandoor gaat.

Poging tot verkrachting

Hoewel op camerabeelden niet duidelijk te zien is wat de man exact doet, acht de rechtbank het voldoende bewezen dat hij de vrouw heeft willen verkrachten. Alleen haar eigen verzet waar omstanders op afkwamen weerhield hem ervan verder te gaan, oordeelt de rechter. De man krijgt 24 maanden voor poging tot verkrachting.

Daarnaast heeft de man grove inbreuk gemaakt op de ‘geestelijke integriteit’ van het slachtoffer. Zij heeft nog steeds gevoelens van angst en onveiligheid. De rechter heeft haar een schadevergoeding van 5000 euro toegekend, te betalen door de dader.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: