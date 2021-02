Man krijgt taakstraf voor stiekem filmen in vrouwenkleedkamer Amsterdamse korfbalclub

Beeld ANP

De man beschikte over een bluetoothspeaker met een ingebouwde camera, die hij van op afstand kon aanzetten met zijn mobiel. Hij liet het apparaat tussen 2016 en 2019 meermaals achter in de kleedkamer van zijn korfbalclub, waarmee hij een onbekend aantal vrouwen omkledend en douchend in beeld wist te krijgen. Hoe hij uiteindelijk werd betrapt, is onbekend.

Zwaar aangerekend

De rechter rekent het de man zwaar aan dat de video’s en foto’s zijn gemaakt ‘in een omgeving waarin de korfbalsters zich veilig en onbespied mochten wanen’. De rechtbank spreekt van een ‘ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit’.

Het is onduidelijk wat de korfballer van plan was met de beelden, waarvan hij heeft bekend ze te hebben gemaakt. Ook uit verhoor en onderzoek is ‘nauwelijks naar voren gekomen’ wat de man dreef.

Zowel korfbalsters van zijn eigen vereniging als vrouwen van bezoekende teams werden slachtoffer. Sommigen kende hij persoonlijk; met een deel zou hij van jongs af aan bevriend zijn geweest. Veertien van de vrouwen zijn geïdentificeerd, aan hen moet de man een schadevergoeding betalen. Ook mag de man nooit meer voet zetten in de vereniging.