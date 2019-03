Man krijgt jaar celstraf voor meerdere messteken

De steekpartij vond plaats op 18 september vorig jaar.



De rechter acht bewezen dat de 42-jarige man het slachtoffer wilde doden, door hem meerdere keren met een mes te steken in zijn borst en buik. Het slachtoffer liep daarbij vijf steekwonden op, een klaplong en een nierbeschadiging.



Zelfverdediging

De 42-jarige man beweert echter dat hij stak uit zelfverdediging, omdat het slachtoffer hem aanviel en bleef stompen. Aangezien de twee mannen in een kleine keuken stonden, was het ook niet mogelijk om te vluchten.



De rechter oordeelt echter dat het mes als verdedigingsmiddel, waarmee de 42-jarige man met kracht de ander stak, disproportioneel was. De verdachte is doorgeschoten in zijn handelen, aldus de rechter.



Volgens de rechtbank is de 42-jarige man schuldig aan poging tot doodslag. Daarnaast had hij bijna 6 gram cocaïne en 4 gram heroïne op zak. De man krijgt een gevangenisstraf van een jaar.