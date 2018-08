Man krijgt 8 maanden celstraf na straatroof

Dat is de uitspraak van de rechter in de strafzaak die tegen de dader liep. De man staat op de Top 600-lijst van criminele veelplegers in Amsterdam.



Het slachtoffer moest zijn tas en telefoon afstaan. De dader riep daarbij tegen het slachtoffer: "Werk snel mee of ik maak je kankermoeder dood." In de straf weegt mee dat hij geen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag heeft genomen. De rechtbank schat de kans dat de dader weer een fout begaat daarom hoog in.



Als bijzondere voorwaarde moet de man onder meer in de maatschappelijk opvang of begeleid gaan wonen. Ook moet hij meewerken aan het aflossen van zijn schulden.