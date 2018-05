Man krijgt 28 maanden cel voor drugs en witwassen

De man werd op 15 november vorig jaar aangehouden in een drugspand in Amsterdam-Zuidoost. Daar werd ruim een halve kilo harddrugs (cocaïne en XTC), ongeveer 179 kilogram softdrugs (waarvan 6 kilo voorgedraaide joints) en 144.030 euro aangetroffen.



Ook stonden er machines waarmee drugs kunnen worden ingepakt.



Kruipruimte

De verdachte verklaarde dat hij niet wist dat de drugs en het geld in de woning lagen. De woning was niet van hem en de spullen waren goed verstopt. In de kruipruimte van dat drugspand lagen stapels contant geld in grote coupures verstopt.



De officier van justitie acht dat ongeloofwaardig: de vingerafdrukken van de man werden gevonden op verschillende pakjes met drugs en cash.



Naast de straf van 28 maanden cel wordt ook het geld in beslag genomen.