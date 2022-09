Man krijgt 24 maanden cel voor mishandeling hotelmedewerker in Zuid

De rechtbank in Amsterdam acht poging tot doodslag bewezen. Beeld ANP

Naast poging tot doodslag heeft de rechtbank van Amsterdam de verdachte ook schuldig bevonden aan mishandeling. Hij moet ruim 5000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer. Ook moet hij het hotel een kleine 1000 euro schadevergoeding betalen, voor het kapotmaken van een computerscherm, een pinautomaat en meerdere lampen.

Het incident vond plaats op 24 mei van dit jaar. Een medewerker van De Bedstee Capsule Hotel in de Jan Willem Brouwersstraat verzocht de verdachte om de hotellobby te verlaten. De verdachte wilde niet vertrekken. Op camerabeelden is vastgelegd hoe de verdachte de medewerker vervolgens tegen de grond werkte en meermaals zijn keel, neus en mond dichtkneep. Bij de mishandeling gebruikte de verdachte verschillende gevechtstechnieken en sloeg hij de medewerker meermaals met de vuist in het gezicht.

De rechtbank oordeelt dat de verdachte bewust het risico nam dat het slachtoffer door het excessieve geweld zou overlijden. Daarom wordt poging tot doodslag bewezen geacht.

Bipolair

De verdachte, een 36-jarige man uit Polen, zou leiden aan een bipolaire stoornis. Hij heeft hiervoor verschillende typen medicatie voorgeschreven gekregen, die hij tijdens zijn verblijf in Nederland niet had ingenomen, omdat hij vergeten was om ze mee te nemen uit Polen. Ook verklaarde de verdachte dat hij op de dag van het incident een koek zou hebben gegeten met verdovende middelen erin.

Volgens de rechtbank heeft de man zich door het niet innemen van voorgeschreven medicatie en het nuttigen van drank en drugs ‘willens en wetens’ in een toestand gebracht waarbij het geweld plaats kon vinden. De rechtbank acht de verdachte dan ook volledig toerekeningsvatbaar.

Het slachtoffer kampte na het incident enige tijd met slaap- en concentratieproblemen, waardoor hij drie weken niet heeft kunnen werken. Hij hield aan het incident een blijvend litteken op zijn arm over.

