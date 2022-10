Man in Noord bedreigd met pistool, beroofd van ‘kostbaar horloge’

Beeld Joris van Gennip

De politie werd rond 23.30 uur gealarmeerd dat er iemand op de parkeerplaats in de buurt van de bioscoop beroofd zou zijn. Eenmaal ter plaatse bleek dat het slachtoffer met een vriend naar de film was geweest en daarna onderweg naar zijn auto was beroofd.

Ze vertelden te zijn belaagd door twee personen met bivakmutsen. Die bedreigden de twee met het vuurwapen en zouden ook geschoten hebben. Ook zou het slachtoffer mishandeld zijn. Uit angst stond het slachtoffer zijn horloge af, waarna de verdachten ervandoor gingen in de richting van de Loenermark.

Het slachtoffer raakte bij de overval lichtgewond. Om wat voor type horloge het gaat, is niet bekend.

Meer berovingen

De afgelopen maanden vonden in Amsterdam en omstreken meerdere berovingen met vuurwapens plaats. Zo werd op het Bos en Lommerplantsoen in West een man onder dreiging van een vuurwapen beroofd van zijn tas. Vooral eigenaren van dure horloges moeten het ontgelden: afgelopen juli zette een Rolexrover zijn pistool op het hoofd van een gast van restaurant Ferilli’s in de Beethovenstraat. Dure horloges zijn een gewild object van overvallers, zo schreef Het Parool al in 2020.